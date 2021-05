Boule kann man auch in der Corona-Krise spielen

Lorsch. Boule, in der sportlichen Variante auch bekannt als Petanque, ist ein Spiel mit unterschiedlich schweren und gekennzeichneten Metallkugeln. Es kommt aus Frankreich und hat auch in Deutschland eine große Verbreitung gefunden, auch in Lorsch ist Boule bekannt, etwa durch Turniere der Boule-Freunde Klosterbrüder sowie Wettbewerbe, zu denen in der Vergangenheit zum Beispiel die Lorscher Sozialdemokraten und der Partnerschaftsverein eingeladen hatten.

Gespielt wird es mit Abstand und kontaktlos. Es ist gerade jetzt, wo Bewegung im Freien geschätzt und notwendig ist, eine schöne Möglichkeit, Sport oder Spiel miteinander zu verbinden.

Boule-Spiele sind auch in der Corona-Zeit möglich. © Weinbach

Die Corona-Vorgaben sind beim Boule leicht einzuhalten. Zum einen kann mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts gespielt werden, zum anderen ist das Spiel zu Zweit, das sogenannte Tête-à-Tête, möglich. Außerdem können auch zwei weitere Personen zur selben Zeit ein anderes Einzelspiel austragen, wenn der Abstand von mindestens drei Metern zum Nachbarspiel eingehalten wird.

Die Regeln des beliebten Spiels sehen vor, dass jeder Spieler vom Mitspieler einer anderen Mannschaft einen Abstand von mindestens zwei Metern einhalten muss. „Das dient der Konzentration gleichermaßen wie der Sicherheit bei der ausholenden Bewegung des Werfers“, verdeutlichte Wolfgang Lenz. Er ist nicht nur aktiver Spieler, Mitglied beim Boule-Club Viernheim, sondern auch lizenzierter Schiedsrichter, Boule-Trainer und Initiator der Boule-Schule in der Klosterstadt.

Hinzu kommt, dass er die Lizenz hat, das Boule-Sportabzeichen abzunehmen. „Das ist allerdings unter den geforderten Corona-Beschränkungen zurzeit nicht möglich“, erklärte er. Die Regeln sagen auch, dass jeder Spieler das Recht hat auf eine Minute Konzentration zur Vorbereitung auf seinen Wurf. Dabei haben andere Spieler Abstand und Ruhe zu wahren und dürfen sich auch nicht störend bewegen.

Das Einhalten der aktuellen AHA-Regeln ist auch deshalb eine leicht zu beachtende Voraussetzung beim Boule, weil jeder Teilnehmer seine eigenen Kugeln und, zu Corona Zeiten, auch seine eigene Zielkugel (Schweinchen) benutzen muss. Normalerweise gibt es nur ein Schweinchen für alle Teilnehmer.

Während der Corona-Zeit wird aber jetzt so gespielt, dass jeder Spieler seine eigene Zielkugel benutzt. Sonst wird die verwendet, die der Spieler besitzt, der jeweils durch Losgewinn, oder Gewinn der vorherigen „Aufnahme“, das Recht dazu erworben hat.

Als Aufnahme wird der einzelne Spieldurchgang bezeichnet, in dem jeder Spieler seine Kugeln wirft und an dessen Ende die Punkte festgestellt werden. Die Kugeln werden so oft aufgenommen, bis ein Spieler 13 Punkte erreicht und damit das Spiel für sich entschieden hat. Aktuell ideal ist, dass es, wie wegen Corona verlangt, auch beim Spielgerät keinen Kontakt zum Mitspieler gibt.

Grundsätzlich kann Boule auf jedem Untergrund gespielt werden. Es eignen sich aber hauptsächlich dafür angelegte Plätze oder Anlagen, in denen eine größere freie Fläche mit festem Boden, gern mit feinerem Kies oder Split bedeckt, zur Verfügung stehen. Solche öffentlich zugänglichen Plätze gibt es in der Umgebung an vielen Stellen, zum Beispiel in Bensheim-Auerbach im Krone-Park und in Heppenheim, wo auf dem Sparkassenparkplatz zwei Boule-Bahnen angelegt worden sind. In Lorsch steht am Birkengarten ein kleines „Boulodrôme“ mit drei Plätzen zur Verfügung.

Wer das Boulespiel noch nicht kennt, kann es auch bei Wolfgang Lenz erlernen. Er erteilt Einzelunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene und gibt auch Kurse für einen einzelnen Haushalt, etwa für eine Familie mit zwei Kindern. In diesem Fall kann mit vier Personen ein „Doublette“ gespielt werden. Das macht ein Spiel noch abwechslungsreicher.

Bei Lenz wie auch zweimal im Monat beim Lorscher Partnerschaftsverein heißt es, regelkonform und mit aller nötigen Vorsicht, auch in Corona-Zeiten „Allez les boules“, wie man in Frankreich und auch hierzulande gerne sagt. ml