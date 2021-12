Das Lorscher DRK lädt am kommenden Samstag (18.) zu einer weiteren offenen Impf-Aktion ein. In der Fahrzeughalle in der Dieterswiese richten die Mitglieder, wie schon in der Vorwoche, erneut Impfstraßen ein. Verabreicht werden Erst-, Zweit- sowie Auffrischungsimpfungen. Neu ist, dass man sich auch beim DRK nun bereits früher boostern lassen kann.

Nur noch mindestens fünf Monate muss die

...