Bollwerk begeistert die Musikfans im Sommerpark

Lorsch. „Das war ein schöner Abend, den wir so schnell nicht vergessen werden“ – darüber waren sich zwei Ehepaare aus der Nähe von Darmstadt einig, als sie zufällig am Sommerpark vorbeigingen und das Konzert von Bollwerk miterleben konnten. Eigentlich wollten sie nur einen Abendspaziergang in der Lorscher Innenstadt machen und bei einem kühlen Getränk das Kloster-Ambiente auf sich wirken lassen. Außer von der Musik waren die Gäste auch von der Atmosphäre des Sommerparks beeindruckt, als neben dem Haus Lorbacher in der Dämmerung zahlreiche Kerzen und Lampions leuchteten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Trio mit Barbara Boll, Reiner Embach und Mathias Klöpsch sorgte mit seinem Auftritt für beste Stimmung. Die zahlreichen Musikfans waren nicht nur von der großen Bandbreite der Titel, die das Trio im Gepäck hatte, begeistert, sondern auch den großartigen Stimmen der drei Akteure. So dauerte es nicht lange, bis die Fans mitklatschten oder – natürlich mit dem vorgeschriebenen Corona-Abstand – ein Tänzchen wagten.

Treue Fangemeinde

Die Lamperheimer Sängerin Barbara Boll ist in Lorsch schon lange keine Unbekannte mehr. Seit vielen Jahren tritt sie bei der Kerwe und bei anderen Veranstaltungen auf. Und so hat sich in der Klosterstadt auch schon eine Fangemeinde gebildet, die immer präsent ist, wenn Barbara Boll in Lorsch ein Gastspiel gibt. Mit ihrer humorvollen Art, die einzelnen Stücke anzusagen, kommt sie beim Publikum ebenfalls bestens an.

Natürlich hatte auch Bollwerk unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie zu leiden. Die Band musste lange auf Auftritte mit Publikum verzichten. So konnte man dem Trio förmlich ansehen, wie froh die Musiker darüber sind, endlich wieder für ihre Fangemeinde spielen zu dürfen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2