Lorsch. Eine unschöne Überraschung erlebte der Besitzer eines BMW 420d gestern Vormittag. Er hatte sein Auto am Montag gegen 17 Uhr in der Alexanderstraße in Höhe der Hausnummer 16 abgestellt.

AdUnit urban-intext1

Als er am Morgen gegen 11 Uhr wieder in sein Fahrzeug einsteigen wollte, stellte er eine Beschädigung an der Fahrzeugfront des Wagens fest.

Die Beschädigung ist auf der Fahrerseite unterhalb des Scheinwerfers entstanden, teilt die Polizei. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Beschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim zu melden. Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu erreichen. pol