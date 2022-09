„Blut ist knapp- Jede Blutspende zählt. Die Versorgung ist aktuell nicht gesichert. Das DRK bittet dringend zur Blutspende“, so schreibt der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund hat der Lorscher DRK-Ortsverein für die Bevölkerung am 23. September wieder einen Termin organisiert.

In der Zeit von 14 bis 19.30 Uhr kann in der Sporthalle

...