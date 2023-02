An den heiligen Blasius wird heute und an den folgenden Tagen bis einschließlich Sonntag (5.) in Lorsch erinnert. In der katholischen Kirche St. Nazarius wird nämlich, wie jedes Jahr in dieser Zeit, der Blasius-Segen gespendet, und zwar jeweils nach den Gottesdiensten.

Die Eucharistiefeier heute beginnt um 9 Uhr, am Samstag (4.) um 18 Uhr. Am Sonntag (5.) ist das Hochamt um 10 Uhr

...