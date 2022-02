Biontech-Impfstoff wird in Lorsch wohl für alle reichen

Lorsch. Dr. Corinna Gaster bietet heute eine weitere Impf-Aktion in Lorsch an. Von 11 bis 14 Uhr werden Corona-Schutzimpfungen von der Ärztin aus Rimbach und ihrem Team verabreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt auch vierter Pieks möglich

Erst-, Zweit-, Booster- und jetzt auch zweite Auffrischungsimpfungen sind möglich. Eine vierte Corona-Impfung wird allerdings derzeit nur für bestimmte Gruppen empfohlen: für Ältere und diejenigen, die zum Beispiel im Gesundheitsbereich arbeiten sowie einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt sind. Gesetzt wird ein vierter Pieks auch nur, wenn seit der vorangegangenen Impfung bereits mindestens drei Monate vergangen sind.

Die Nachfrage nach Impfterminen ist in den vergangenen Tagen zurückgegangen. Von einem momentan feststellbaren Einbruch des Interesses spricht auch Dr. Gaster.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Impfstoff ist für den heutigen Termin in Lorsch auf jeden Fall in ausreichender Menge vorhanden, versicherte die Ärztin gestern auf Nachfrage. Der von Vielen mit Spannung erwartete Totimpfstoff gegen Corona ist aber noch nicht dabei. Mit einer Auslieferung wird erst in einigen Wochen gerechnet. Frei wählen können Impfwillige heute aber zwischen den Impfstoffen von Moderna und Biontech. Vor wenigen Monaten noch war der in Mainz entwickelte Impfstoff wegen großer Nachfrage so knapp, dass er für die Altersgruppe U 30 reserviert war. sch