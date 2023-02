Bewerbungen für das besondere Ehrenamt als Schöffe sind jetzt in Lorsch möglich.

„Das Schöffenamt ist ein ganz besonderes Ehrenamt. Von der Anklage bis zum Urteil – Schöffen wirken gleichberechtigt an der Gerichtsverhandlung in Strafsachen mit“, heißt es in einer Mitteilung dazu aus dem Stadthaus.

Schuld oder Unschuld

Gemeinsam mit den Berufsrichtern werden sie

...