Am Sonntag, 4. September, wird in Lorsch der Hessensieger 2022 unter den Foxterriern gekürt. Die Foxterrier-Spezialausstellung findet auf dem Gelände des Vereins Deutscher Schäferhunde an der Sachsenbuckelstraße 9 statt und beginnt um 10 Uhr. Vergeben werden hier Anwartschaften für weitere Wettbewerbe. Alle gemeldeten Hunde erhalten zudem einen Ehrenpreis und eine Urkunde. Weitere Preise

...