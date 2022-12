Über eine alles andere als alltägliche Abwechslung vom Schulalltag konnten sich jetzt sechs Bergsträßer Schüler und Schülerinnen freuen. Sie nahmen am Bildungsprojekt „Digi-Tours of Europe“ teil. Es gehört zum Programm Erasmus-Plus – und für die Teilnehmer bedeutete das: Sie absolvierten eine Projektwoche in einer beliebten Urlaubsregion, im spanischen Granada nämlich.

Im Rahmen dieses

...