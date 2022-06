Rund 400 000 Wohnungen sollen jedes Jahr in Deutschland neu entstehen. Auch wenn zuletzt weniger als 300 000 realisiert wurden – Neubauten bleiben wegen der großen Nachfrage nach Wohnraum in attraktiven Städten weiterhin sehr gefragt. Das lässt sich auch in Lorsch beobachten. In vielen Straßen wurden ältere Einfamilienhäuser in den vergangenen Monaten verkauft und dann abgerissen, an ihrer

...