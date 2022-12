Benefizkonzert mit Clemens Bittlinger in Lorsch

Am kommenden Samstag (17.) ist Clemens Bittlinger mit seinem Konzert „Bilder der Weihnacht“ zu Gast in Lorsch. Die evangelische Kirchengemeinde lädt mit dem Konzert zur Einstimmung in die Weihnachtszeit um 19 Uhr in ihre Kirche am Wingertsberg ein. „Es ist ein musikalisches Krippenbild, bei dem rhythmisch-melancholische Klänge irischer Folkmusik mit Pop-Arrangements des Pianisten David Plüss

...