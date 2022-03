Beim Schüleraustausch in Miami lernt die Lorscher Sportlerin auch neue Tanzstile

Lorsch. Marilena Seng ist eine ausgezeichnete Sportlerin. Seit Jahren bereits tanzt die junge Lorscherin von Erfolg zu Erfolg. 2021 hat die erst 15-Jährige der Liste ihrer beachtlichen Platzierungen eine Reihe weiterer vorderer Ränge hinzugefügt: Zwei Titel als Vize-DM im Solo und Duo im Modern Dance sowie zwei Siege bei der German Open. Mehrere gute Platzierungen hat Marilena Seng zudem bei internationalen Wettbewerben geholt: einen vierten Rang bei der Europameisterschaft mit der Formation, einen achten Platz bei der Weltmeisterschaft, die im Dezember in Warschau ausgetragen wurde. Mit der Formation kam sie dort im Jazz Dance bis ins Halbfinale, mit dem Duo im Modern Dance ebenfalls.

Marilena Seng hat bei der WM im Jazz- und Modern-Dance einen achten und einen elften Platz belegt. Derzeit verbringt die Gymnasiastin aus Lorsch ein halbes Jahr in Florida und nimmt in der Freizeit auch dort an Wettbewerben teil. © TG Bobstadt

Wegen ihrer herausragenden Leistungen ist Marilena Seng jetzt erneut für den Titel der Lorscher Sportlerin des Jahres vorgeschlagen. Im Alter von nur zehn Jahren wurde sie bereits erstmals dafür nominiert. Es folgten in den Jahren danach drei weitere Nominierungen, denn die Athletin, die für die TG Bobstadt startet, hat sich auf ihren Erfolgen nie ausgeruht. Zwei Mal hat die Schülerin die Wahl auch schon gewonnen und wurde zur Lorscher Sportlerin des Jahres gekürt.

Wahl läuft bis 20. März

Für die Wahl der Sportler des Jahres sind - in drei Kategorien - insgesamt sechs Einzelsportler und drei Teams nominiert. Der Wahlcoupon wird mehrfach in der Zeitung veröffentlicht.

Vom AKG nach Florida

Dass die begeisterte und vielseitig erfolgreiche Tänzerin immer wieder Herausforderungen annimmt und diese meistert, beweist sie gerade auch abseits des Parketts. Marilena, die im Alten Kurfürstlichen Gymnasium die zehnte Klasse besucht, pausiert dort nämlich gerade. Sie ist vom AKG vielmehr für einen mehrmonatigen Austausch ins Ausland gewechselt. Seit Januar lernt sie in den USA, und zwar in Florida.

Eine Senior-High School in Miami hat sich die Lorscherin für ihr Auslandssemester ausgesucht und es mit der Adresse gut getroffen, wie sie sich freut. In Absprache mit ihren Lehrern in Bensheim hat sie sich einen Stundenplan mit Mathe, Biologie, Englisch und Spanisch zusammengestellt – und natürlich fehlt auch ausreichend Sport nicht. „Mir geht‘s sehr gut“, sagt die 15-Jährige nach den ersten Wochen weit weg vom gewohnten Alltag daheim.

Sie sei „sehr dankbar dafür, dass ich diese einmalige Erfahrung machen darf und so viele neue Sachen erlebe“, erklärt Marilena Seng. Natürlich ist sie auch deshalb glücklich, weil sie das Tanzen in den USA weiterführen kann. In einem Studio, das sie sich gesucht hat, lernt sie sogar neue Tanzstile. Die Chance, neue Techniken ausprobieren zu können, „entwickelt einen Tänzer sehr gut weiter“, weiß sie. Ihre Gastfamilie, gleichfalls sportlich interessiert, denn ihr Gastbruder ist Basketballtrainer, unterstützt sie.

Entscheid in Fort Lauderdale

Als Marilena Seng in Miami ein Tanz-Video zeigte, das ihr Können mit hohen und Spagatsprüngen und sauber ausgeführten Drehungen sowie ihrem überzeugenden Ausdruck und der mitreißenden Choreografie dokumentiert, wurde sie zudem sogleich zur Teilnahme an Wettbewerben dort eingeladen. Am kommenden Wochenende zeigt sie zwei Tänze bei den Regionals in Fort Lauderdale, weitere Entscheide sollen folgen. Auch die Nationals hat sie bereits im Blick – wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht schon wieder zurück in Deutschland sein sollte.

Hierzulande wird die Lorscherin natürlich vermisst, von der Familie, Freunden und ihrem Verein. „Im Haus ist es ruhig“, sagt ihre Mutter Michaela Seng. Marilena Seng trainiert üblicherweise schließlich fast täglich. Mit ihrer Trainerin Lisa Herrmann hält die Sportlerin nun online Kontakt. Die Elemente für den neuesten Tanz, den die Jugendformation „Neo Dance Company“ einstudiert, hat sie digital erhalten. Im Video-Training, zu dem sie sich zuschalten kann, sind die Tänzerinnen geübt. Denn auf Präsenztraining der Gruppe mussten sie wegen Corona vor zwei Jahren lange Zeit verzichten. Auch die Europameisterschaft, die 2021 in Mazedonien ausgerichtet werden sollte, musste damals online ausgetragen werden.

Die ersten sportlichen Grundlagen hat Marilena Seng bei der Turnvereinigung Tvgg Lorsch erworben und bei Vronis Tanzstudio, in dem sie alle Tanzstile bis hin zum Ballett erlernte. Einen Alltag ohne Tanzen kann sich die junge Frau nicht vorstellen. Auf das Tanztalent wurde auch der Bundestrainer schon vor einigen Jahren aufmerksam, Marilena Seng nahm auch damals schon am Kadertraining des hessischen Tanzsportverbandes teil. Auch mit Hilfe von Trainingseinheiten bei der Weltmeisterin Masa Anic bildet sich die Lorscherin weiter.

Turniere, DM und die Fahrprüfung

Im Juni kommt die Sportlerin zurück an die Bergstraße. Marilena Seng freut sich darauf, dann gleich an weiteren Ranglistenturnieren teilzunehmen, bei der Deutschen Meisterschaft und internationalen Entscheiden dabei zu sein. Zudem will sie, wenn sie im Juli 16 wird, den A1-Führerschein machen, um etwas unabhängiger von Fahrdiensten beziehungsweise einem „Mama-Taxi“ zu sein, auf die sie auch in den USA angewiesen ist. Während sie in Lorsch aber auch mal aus eigener Kraft mobil sein kann oder die Vespa nutzt, gibt es im amerikanischen Haushalt kein Fahrrad.