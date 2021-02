Lorsch. Ein Bürgermeister wird in Hessen alle sechs Jahre, die Stadtverordneten werden alle fünf Jahre gewählt. Die Wahlperiode für den Lorscher Jugendrat (JuRa) dagegen ist sehr kurz. Nur zwei Jahre amtieren die Mitglieder des Jugendparlaments. Kaum haben sich die jungen Leute mit der Arbeit vertraut gemacht, ist ihre Zeit schon wieder abgelaufen. Kann die Amtszeit – wenigstens wegen Corona – nicht spontan verlängert werden? Das war eine Frage, die in der Jugendrat-Sitzung am Mittwoch aufkam.

Beantragt wurde im Gremium außerdem, dass das Wahlalter künftig erweitert wird. Stimmt auch die Stadtverordnetenversammlung dieser gewünschten Satzungsänderung zu, dann wird der Kreis derjenigen, die den Jugendrat wählen dürfen, deutlich größer werden. Thema in der Sitzung war auch der Dirtpark.

Elf Plätze sind zu vergeben

Andernorts gibt es Dirtparks. Ein Areal steht auch in Lorsch auf der Wunschliste und war jetzt Thema in der Sitzung des Jugendrats. © Nix

Im August schon wird der nächste Jugendrat gewählt. Derzeit läuft die Kandidatensuche. Gehofft wird, dass sich viele junge Leute melden – auf jeden Fall mehr als elf. So viele Sitze sind im Jugendparlament zu vergeben. Vorsitzende Annick Breitenbach kündigte an, nach vierjähriger Mitarbeit im Jugendrat nicht mehr zu kandidieren. Weitere Gremiumsmitglieder erklärten am Mittwoch aber bereits, sich eine erneute Bewerbung gut vorstellen zu können.

Im Freundes- und Bekanntenkreis sowie in sozialen Medien werben die Jugendräte für neue Mitstreiter. Aller Voraussicht nach soll es auch Flyer und Plakate geben, die auf den Jugendrat aufmerksam machen. Das erhöhe die Sichtbarkeit, stellte Breitenbach fest. „Das Papier muss es uns wert sein“, erklärte auch Bürgermeister Christian Schönung. Auch in weiterführenden Schulen, allen voran der Lorscher Siemens-Schule, soll der Jugendrat vor der Wahl ein Thema sein. Im Namen der städtischen Jugendförderung will André Pfleger mit der Schulleitung Kontakt dazu aufnehmen.

Wegen Corona konnte der amtierende Jugendrat nur wenige Pläne verwirklichen. Termine wie Fußball-Turniere und Kino-Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Auch die Sitzungen fanden meist nur in digitaler Form statt. Enttäuscht über die deshalb sehr eingeschränkten Möglichkeiten fragte ein JuRa-Mitglied nach, ob diese Amtszeit nicht kurzfristig verlängert werden könnte. „Es gibt keine Nachspielzeit wie beim Fußball“, erinnerte aber Bürgermeister Schönung an die Geschäftsordnung, in der die Wahlperiode auf zwei Jahre festgeschrieben ist.

Der Verwaltungschef regte an, die Gremiumsmitglieder sollten über eine Amtszeitverlängerung für künftige Jugendräte nachdenken. Er brachte eine dreijährige Wahlperiode in die Diskussion. Mehrere Jugendräte fanden das eine gute Idee, andere, wie auch die Vorsitzende, warnten davor. Denn mit einer Verpflichtung über drei Jahre werde es schwieriger werden, Mitglieder zu gewinnen: „Die lange Zeit könnte auf junge Leute abschreckend wirken.“ Im Rahmen der nächsten Sitzung am 24. März soll das Thema noch einmal aufgerufen werden.

Unverständliche Altersregelung

Einig war sich der Jugendrat, dass das Wahlalter geändert werden soll. Bislang können alle jungen Lorscher im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren über die Zusammensetzung des Gremiums entscheiden. Besser wäre es, den Kreis auf die bis zu 20- beziehungsweise 21-Jährigen zu erweitern, erläuterte für den JuRa Moritz Braun. Es sei vielen unverständlich, dass aktives und passives Wahlrecht in Lorsch differieren. Mitwirken darf man im Jugendrat bis ins Erwachsenen-Alter, nur das 21. Lebensjahr darf noch nicht vollendet sein. Für Wähler aber ist schon mit 17 Schluss.

„Das sei komisch“, stellten JuRa-Mitglieder fest. In Jugendräten anderswo gebe es solche Unterschiede kaum, hatten die jungen Leute überdies recherchiert.

Ein Antrag, das zu ändern, geht nun an den Magistrat, entscheiden muss über eine Satzungsänderung anschließend die Stadtverordnetenversammlung. Bürgermeister Schönung zeigte sich beeindruckt von der „sensationellen Leistung“, die der Jugendrat mit der ausgearbeiteten Initiative an den Tag legte.

Und was ist mit dem Wunsch nach einem Dirtpark in Lorsch? Er stand bereits öfter auf der Tagesordnung des JuRa. Mehrfach seien zuletzt Jugendliche in dieser Angelegenheit auf den JuRa zugekommen. „Wir sind keine Experten im Dirtpark-Bau“, machte Annick Breitenbach aber darauf aufmerksam, dass dieses Projekt in seiner Dimension einen Jugendrat überfordere. Die Jugendlichen müssten sich selbstverständlich nicht um Themen wie Bauausführung oder Kosten kümmern, stellte Bürgermeister Schönung klar. Erwartet werde vom JuRa eine Einschätzung, ob die Errichtung eines solchen Geländes im Ehlried generell sinnvoll wäre und wie stark es bei jungen Leuten nachgefragt würde.

In der Sitzung am Mittwoch wurde berichtet, dass unter anderem der Verein für offene Kinder- und Jugendarbeit auf Nachfrage eine Unterstützung signalisiert habe. Auch die Eltern eines begeisterten Dirtbikers würden sich wohl bei Bedarf engagieren. Das Thema sei offenbar wichtig in Lorsch.

Bürgermeister Schönung bat darum, Datenmaterial zu liefern, damit konkret über das Projekt beraten werden kann. Informationen darüber, wie breit eine Bahn sein müsste und wie hoch der höchste Hügel, seien erforderlich. „Wir checken das“, versprach der Jugendrat.