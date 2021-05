Bei der Rätsel-Rallye Lorsch auf eigene Faust erkunden

Lorsch. Um den geheimnisvollen Fund einer Schatztruhe im Odenwald geht es bei der „Lorscher Rätsel-Rallye“, zu der die Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) jetzt einlädt.

Besucher der Karolingerstadt erhalten dabei die Möglichkeit, Lorsch auf unterhaltsame Weise auf eigene Faust zu erkunden. Aber auch die Bürger können ihre Heimat im Rahmen der Aktion besser kennenlernen oder ihr Wissen verfestigen.

Wer an der Rallye teilnehmen möchte, kann sich den Fragebogen nach vorheriger telefonischer Anmeldung in der Tourist-Information in Lorsch persönlich abholen oder online unter www.nibelungenland.net herunterladen.

Jeder Teilnehmer darf sich mit dem Lösungswort des Rätsels später ein Los aus der Schatztruhe nehmen, die in der Tourist-Information bereitsteht.

Damit hat man die Chance auf einen von über 30 Gewinnen, die unter anderem der Lorscher Einzelhandel gespendet hat. Das Ende der Aktion wird nach Vergabe aller Gewinne auf dem Facebook- und Instagram-Kanal der Tourist-Information bekannt gegeben.

Die Tourist-Information befindet sich im Alten Rathaus, Marktplatz 1, in Lorsch und ist unter der Rufnummer 06251/17526-0 oder per E-Mail unter info@nibelungenland.net zu erreichen.

Die vorübergehenden virtuellen Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. red

