Lorsch/Einhausen. Im April steht ein außerordentlich wichtiger Termin zum größten Bauprojekt der kommenden Jahre an der Bergstraße bevor. Es geht um die geplante ICE- und Güterzugtrasse zwischen Frankfurt und Mannheim. Er sei „ein bisschen aufgeregt“, bekennt Reimund Strauch, Vorsitzender von „Mensch vor Verkehr (MvV“). Denn in jenem Monat soll die erste Zusammenkunft für den von der Bergstraße erstrittenen Projektbeirat stattfinden. Und immer noch ist weder das exakte Datum für das Treffen bekannt, noch die Geschäftsordnung.

Strauch schaut dennoch zuversichtlich auf die Zusammenkunft. Der Umweltverband sei fachlich bestens vorbereitet, betont der Einhäuser. Bei „Mensch vor Verkehr“ seien schließlich Experten aus den unterschiedlichsten Fachgebieten vertreten. Er sei „optimistisch, dass wir Erfolge erzielen können“, sagt Strauch mit Blick auf die bislang von der Bahn präsentierte Vorzugstrasse, die in dieser Form bekanntlich als inakzeptabel gewertet wird.

Die Frontleute in Position bringen

Wichtig sei, dass im Projektbeirat die fachkundigen Mitstreiter vertreten sind, die mit dem Projekt bereits seit Jahren vertraut sind, unterstreicht auch der Lorscher Bürgermeister Christian Schönung. Zu entscheiden sei jetzt auf Kreisebene über die optimale „Mannschaftsaufstellung“. Im Vorfeld werden auch taktische Fragen geklärt. „Wir wollen unsere Frontleute in Position bringen“, erklärt Schönung.

Nur rund 20 Teilnehmer soll der Projektbeirat haben. „Wir wollen arbeiten und etwas erreichen für unsere Bürger“, erinnert der Verwaltungschef. Neben MvV, Naturschutzverbänden wie Nabu und BUND werden unter anderem die Bürgermeister von Lorsch und Einhausen und der Landrat dem Gremium angehören. Auch Hessen Forst wird dabei sein. Die Bergsträßer Landtags- und Bundestagsabgeordneten sind zusätzlich eingeladen.

Die klaren Forderungen der Region will auch Helmut Glanzner im Beirat mit aller Bestimmtheit vertreten. Mit „irgendwelchen Lärmschutzmaßnahmen“ wolle man sich nicht abspeisen lassen. Man halte am Tunnel in bergmännischer Bauweise fest, so der Einhäuser Bürgermeister. Länge und Ausführung seien jetzt entscheidende Themen.

„Es ist keine Kaffeerunde“

In der kleinen, „nicht aufgeblähten“ Runde des Projektbeirats wolle man nicht nur auf Augenhöhe mit den Bahnvertretern reden, stellt Strauch klar: „Es ist keine Kaffee-Runde. Wir wollen verhandeln.“ Was als Minimum zum Schutz von Mensch und Natur bei dem gewaltigen Verkehrsprojekt angesehen wird, das ist gesetzlich geregelt – berücksichtigt aber oftmals nur den Lärmschutz. Im Projektbeirat wollen die Bergsträßer ihre Forderungen als „deutliche Ansagen“ formulieren und Maßnahmen über dieses gesetzliche Maß hinaus festschreiben: Da geht es um Umwelt- und Naturschutz. Dass der Lorscher Wald von den Zügen oberirdisch gequert werden soll, kann nach Überzeugung der Bergsträßer nicht umweltgerecht sein. Auch weil andernorts ähnliche Verbesserungen gelungen sind, etwa in Bezug auf Lampertheimer Spargeläcker, rechnen sich die Bergsträßer Chancen aus.

Im Vergleich zu anderen Streckenabschnitten gebe es für die Region noch „sehr vage“ Informationen“ zur Ausgestaltung, sagt Schönung. „Wir wollen mehr Informationen, was die Bahn wirklich plant“, betont er. In den Beteiligungsforen habe zuletzt Darmstadt dominiert. Die Bahn müsse sich jetzt für die Bergsträßer Region erklären. Dann würden die Bergsträßer deutlich machen, was geht – und was nicht. Zwar dürfte ein langer Tunnel auf den ersten Blick nicht gerade als preiswerteste Variante erscheinen. Es könnte sich aber bei der Betrachtung herausstellen, dass ein Streckenbau günstiger ist, der die Züge nicht alle paar Meter zu Berg- und Talfahrten, zu Wechseln über und unter der Erde zwingt. Unterqueren in einem Tunnel müssen die Züge etwa die A 67.

Bauverzögerungen kosten Geld

Je schneller die Arbeit im Projektbeirat zu einer Lösung für alle komme, desto zügiger könne auch das Bauprojekt fertiggestellt werden – und desto weniger Geld kostet es insgesamt. Darüber müssten sich alle Seiten im Klaren sein. Sollten die Interessen der Bergsträßer nicht berücksichtigt werden, soll vor Gericht geklagt werden. Solche Bauverzögerungen „kosten einen Haufen Geld“, erinnert MvV. Dass die Arbeit im Projektbeirat bis zum Jahresende abgeschlossen wird, ist ein Ziel – aber nicht das wichtigste. „Das Ergebnis muss Qualität und Rechtssicherheit haben“, betont Strauch. „Qualität vor Schnelligkeit“, sagt auch Schönung. Wer in Berlin letztlich über die Gelder entscheiden wird, ist zudem insofern offen, als im September erst einmal ein neuer Bundestag gewählt wird.