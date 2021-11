Lorsch. Zu einer öffentlichen Sitzung des Bauausschusses lädt Vorsitzender Olaf Jünge heute (4.) ein. Auf der Tagesordnung für die Zusammenkunft, die um 20 Uhr in der Nibelungenhalle beginnt, steht zuerst die Beratung für das Sanierungsprojekt Kindergarten St. Nazarius. Der Kindergarten in katholischer Trägerschaft ist die älteste Betreuungseinrichtung in Lorsch. Der zweite Tagesordnungspunkt befasst sich mit der Erneuerung der Bismarckstraße-Süd. sch/Archivbild: Funck

