Bargeld, Handy und Laptop aus Büroräumen in Lorsch gestohlen

Lorsch. Nachdem bislang unbekannte Kriminelle Büroräume im "Otto-Hahn-Ring" aufgesucht und Beute gemacht haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten am Montagmorgen (29.11.), gegen 8 Uhr, unter Einwirkung von Gewalt in die Büroräume. Dort erbeuteten sie neben Bargeld, auch ein Handy und Laptop. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend geschätzt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Heppenheim sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

