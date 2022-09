Die Werner-von-Siemens-Schule begrüßte zum Schulstart 85 neue Schüler in vier neuen 5. Klassen. Die Feier wurde erstmals aufgeteilt auf zwei Termine in der Sporthalle. Den Anfang machten die Klassen 5RA und 5RC, später waren die Klassen 5RB und 5HA an der Reihe. Die geänderte Aufnahmefeier habe sich trotz des höheren Aufwandes bewährt, so die Schulleitung. Das Programm habe so in einem

...