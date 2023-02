Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Remise Bäume in der Lorscher Remise gefällt - Neupflanzungen folgen

Lorsch. Waldarbeiten in der Remise haben für Aufregung gesorgt. "Eine brachiale Rodung", lautet eine Kritik an den Baumfällungen in dem kleinen Waldstück der Stadt. Das Entfernen der Bäume war nötig, heißt es vom Forstamt.