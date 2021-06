Ausstellung beschäftig sich mit Protest und Widerstand

Lorsch. „Protest.Aktion.“ ist eine Ausstellung mit Werken von Ursula Schlosser betitelt, die vom 25. Juni bis 25. Juli im Foyer des Paul-Schnitzer-Saals in Lorsch zu sehen sein wird.

Widerstand kann leise, laut, einsam und massenhaft sein. Die Bilder von Ursula Schlosser zeigen vielfältige Varianten. „Auch den großmäuligen Protest, der sich in letzter Zeit verbreitet“, heißt es in der Ankündigung. Ihr Blick gilt medienwirksamen Einzelaktionen sowie Szenen des Straßenprotests.

Die Ausstellung "Protest.Aktion." im Foyer des ... Die Ausstellung "Protest.Aktion." im Foyer des Paul-Schnitzer-Saals, Lorsch kann vom 25. Juni bis 25. Juli, jeweils von Dienstag bis Sonn tag zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden. Die Vernissage ist am Frei tag, 25. Juni, um 19 Uhr Am Sonn

Die Künstlerin skizziert seit Jahren die Black Lives Matter-Bewegung in den USA und befasst sich mit deutscher Raubkunst. „Ein Blick in die Kolonialgeschichte zeigt als Monotypie, wie tödlich Widerstand sein kann“, sagt sie. Erinnerungen an Proteste in ihrer frühen Jugend, wie etwa die Plakataktionen gegen Krieg von John Lennon und Yoko Ono, verarbeitet sie mit Siebdruck und gewachstem Papier. Proteste die zum Fall der Mauer führten, setzte sie mit Acrylfarbe auf Leinwand um – wie die meisten ihrer Bilder.

Mit Interesse verfolgt Ursula Schlosser laut Ankündigung, wie in der Corona-Zeit über Freiheit diskutiert wird: „Viele Menschen erleben Diskriminierung oder Unterdrückung, sind sogar vom Tode bedroht, wenn sie sich erheben. Da wundert es schon, wenn von Verlust der Freiheit die Rede ist, weil Leute Masken tragen sollen.“

Die Bilder von Ursula Schlosser sind oft inspiriert von Nachrichtenclips. Die Künstlerin hat jahrelang Dokumentarfilme produziert, so wundert es nicht, dass manche Bilderserien an Bilderfolgen im Film erinnern.

Ursula Schlosser ist in Mannheim geboren und lebt seit längerem in Bensheim. red

