Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit bewiesen

Lorsch. „Trotz der notwendigen Corona-Beschränkungen haben im vergangenen Jahr 51 Personen, nicht nur aus Lorsch, die Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen geschafft“, berichtete jetzt der Lorscher Sportabzeichen-Obmann Torsten Jünge. Das seien vier Teilnehmer mehr gewesen als im Jahr 2020.

Dabei verzeichnete die Bilanz insgesamt 30 vergebene Sportabzeichen in Gold. Bei den Erwachsenen erreichten die Frauen sieben Mal Gold, die Männer schafften zehn goldene Abzeichen. Dazu kam die weibliche Jugend mit fünf Mal Gold, die männliche Jugend mit acht Mal Gold. Jubiläumsabzeichen in Gold gab es für Peter Philipp Bock (25) und für fünfmalige Teilnahme für Ulrike Ney, Renate Gütter, Klaus Brunnengräber, Martin Janzen.

Der Lorscher Sportabzeichen-Obmann Torsten Jünge. © Weinbach

Besonders erfreut zeigte sich das Sportabzeichen-Team, dass acht Familiensportabzeichen vergeben werden konnten, die meisten in Gold. Es sind: Johannes und Coralie Heinisch, Renate Gütter mit Roland und Martin Janzen aus Zwingenberg, Torsten und Jano Jünge, Eva Kappelmann mit Marie und Jonas, Kirsten Knapp mit Anna Lenya und Carina Marie, Sandra Knatz mit Theresa, Petra Popp mit Keiko, Melanie Reibold mit Paul. Zum Team gehörten Kerstin Sackenheim, Werner Vatter, Peter Engelhardt, Patricia Wachtel, Cornelia Brunnengräber.

Beim Training für das Sportabzeichen ging es um Ausdauer (Langlauf, Radfahren, Schwimmen), Kraft (Medizinballwurf, Kugelstoßen, Steinstoßen, Standweitsprung), Schnelligkeit (Kurzstreckenlauf, 25 Meter Schwimmen, 200 Meter Radfahren), Koordination (Weit- und Hochsprung, Schleuderball, Zonenweitwurf, Seilspringen). Die Anforderungen richteten sich nach dem Alter, unterteilt in Frauen, Männer, Jugend und Kinder.

Da wegen der Pandemie keine öffentliche Verleihung von Urkunden und Sportabzeichen machbar war, hatte das Team Urkunden und Nadeln in die Briefkästen der Teilnehmer geworfen. Torsten Jünge bedankte sich bei allen, die sich an dem Sportabzeichentraining beteiligt hatten.

Die Termine für das Sportabzeichen sind in diesem Jahr am 30. Juni, 7., 14. und 21. Juli. Danach beginnen die Sommerferien. Weiter geht es vom 25. August bis zum 29. September. „Trainiert wird wieder donnerstags ab 18 Uhr auf dem Olympia Sportplatz“ so Jünge, „sofern es nicht in Strömen regnet oder die Temperaturen über 30 Grad liegen“, schränkte er ein.

Termine für das Fahrradfahren (20 Kilometer/200 Meter) sind sonntags am 17. Juli und am 11. September um 7 Uhr an der Tankstelle in der Seehofstraße. Die Schwimmprüfungen können im Waldschwimmbad erfolgen, wenn es nicht zu voll ist. Abnehmer sind die Schwimmmeister oder die DLRG. Eine vorherige Absprache ist sinnvoll. ml