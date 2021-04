Lorsch. Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 1. April, und Dienstagmorgen, 6. April, von einer Brückenbaustelle an der B 460 bei Lorsch. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die bislang unbekannten Täter laut Polizeibericht einen Baucontainer auf. Aus diesem entwendeten sie unter anderem einen Schlagschrauber, Winkelschleifer sowie Bohrhämmer. Ersten Ermittlungen zur Folge ist davon auszugehen, dass die Diebe ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die dezentrale Ermittlungsgruppe in Heppenheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06252/706-0 entgegen. pol

AdUnit urban-intext1