Lorsch. Fastnacht zu feiern in Zeiten von Corona, stellt die Vereine vor Herausforderungen. Sabrina Scheller, Vorsitzende von Lorschs jüngstem Fastnachtsverein, den Lorscher Rock’n’Rabbits, erzählt, wie ihre Truppe die närrische Zeit gestaltet. Es geht um Gefühle, Veranstaltungen und Hoffnungen.

AdUnit urban-intext1

Fastnacht in Zeiten der Pandemie: Wie blicken die Lorscher Rock’n’Rabbits den kommenden närrischen Tagen entgegen?

Sabrina Scheller: Wir blicken trotzdem mit Freude den langersehnten Tagen entgegen. Die Veranstaltungen fallen zwar aus, aber Fastnacht findet trotz Corona statt. Es gibt trotz allem genug Gründe, glücklich zu sein, und Möglichkeiten, neue Wege zu finden. Die Umzüge sind eigentlich das Herzstück des Vereins mit den Holzmasken.

Sind Sie traurig, dass dieses Herzstück in diesem Jahr komplett fehlt?

AdUnit urban-intext2

Scheller: Ja, ich bin sehr traurig. Anfangs dachte ich: „Das ist jetzt eben so. Da müssen wir halt durch. Es wird einfach eine andere Faschingszeit.“ Aber jetzt, wo es so richtig losgehen würde, bin ich sehr traurig. Diese einmalige Stimmung und das Feeling auf den Straßen, das gibt es einfach nur dort. Das fällt jetzt leider ganz aus.

Bieten Sie Ihren Mitgliedern in diesem Jahr alternative Formen, Fastnacht zu begehen?

AdUnit urban-intext3

Scheller: Wir bieten unseren Mitgliedern selbstverständlich Alternativen. Das sind – wie in vielen anderen Vereinen auch – Online-Veranstaltungen. Auf dieser Ebene wird zu Fastnacht die eine und andere lustige Aktion stattfinden. Zum ersten Mal sind dabei nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder gefragt. Wir testen ein 20-minütiges Online-Treffen für die kleinen Häslein und sind gespannt, wie die es finden, einander auf dem Display zu begegnen.

AdUnit urban-intext4

Gibt es auch ein Angebot für die breite Öffentlichkeit – also nicht nur für Mitglieder?

Scheller: Ja, wir haben ein ganz besonderes Fastnachts-Geschenk für die Lorscher Kinder: Wir werden ein Kinderbuch mit zwei Geschichten rund um die Fastnacht verteilen. Unsere Mitglieder haben da ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt und sowohl die Geschichten selbst geschrieben als auch die Illustrationen gefertigt. Groß und Klein waren beteiligt. Zudem haben Spender und Sponsoren es ermöglicht, dass das Buch für die Kinder wirklich kostenfrei ist. Näheres dazu, wie die Kinder zu ihren Büchern kommen, werden wir in den kommenden Tagen veröffentlichen – sobald alles in trockenen Tüchern ist.

Treten Sie in diesem Jahr im Kostüm in Erscheinung?

Scheller: Ja, die Lorscher Rock’n’Rabbits werden verkleidet auf die Straße gehen und aufräumen – selbstverständlich alleine oder mit dem eigenen Hausstand. Denn es ist uns aufgefallen, dass Mundschutz, Taschentücher und anderer Unrat herumliegen. Wir wollen die Zeit nutzen, die wir jetzt haben. Wir gehen raus, pflegen unser Brauchtum, ziehen unser Kostüm an und sind fröhlich dabei. Wir räumen ein bisschen auf, tun der Umwelt etwas Gutes und uns damit auch.

Was wünschen Sie sich für die närrischen Tage?

Scheller: Ich persönlich wünsche mir für die närrischen Tage, dass trotzdem das Brauchtum gepflegt wird – so gut als möglich, dass die Menschen trotzdem fröhlich sind und im Rahmen der Möglichkeiten rausgehen. Ich denke, da kann man auch in diesem Jahr viel rausholen.

Wie sieht das Vereinsleben bei den Hasen derzeit jenseits von Fastnacht aus?

Scheller: Aktuell finden immer wieder Online-Treffen statt. Diese wurden auch recht gut angenommen und haben sehr viel Freude bereitet. Also bleiben die Mitglieder trotz allem dabei? Scheller: Ja, aktuell bleiben die Mitglieder zum Glück noch dabei. Aber man muss natürlich auch ein bisschen was tun, um die Häslein bei Laune zu halten. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir die technischen Möglichkeiten haben, auf diesem Weg Dinge abzustimmen und zu erarbeiten, aber auch spaßige, gesellige Runden können so stattfinden. ho