Auch Stehplätze waren gefragt

Lorsch. Dieter Kordes & Friends ließen es musikalisch krachen. Am vergangenen Sonntag war es das letzte aus der Reihe der Rathauskonzerte 2022, die im Paul-Schnitzer-Saal des Museumszentrums gegeben wurden. „Wir haben erstmals Stehplätze verkauft“, hieß es kurz vor Beginn des Konzerts.

Wer Kordes‘ Lebenslauf kennt weiß, dass der mittlerweile pensionierte Musikpädagoge seit einer beachtlichen Zeit in der Musikszene der südhessischen Bergstraße vernetzt ist und das auch durch seine ehemalige Lehrtätigkeit am Bensheimer Goethe-Gymnasium. Auch nach seiner Pensionierung pflegt er noch die gutenKontakte zu Gesangstalenten der ehemaligen Goethe-Voices.

Rock, Pop und Bossa Nova

Das Repertoire der fünf Instrumentalisten und zwei jungen Sängerinnen ließ nichts aus. Geboten wurde ein toller Mix aus Swing, Pop, ein bisschen Bossa Nova natürlichRock´n Roll, für den nicht nur Kordes ordentlich in die Tasten griff. Das Programm des Rathauskonzerts umspannte dabei gleich mehrere Generationen.

Er habe selbst die legendäre Route 66 bereisen dürfen, so Kordes. Im Anschluss gab es dann die musikalische Variante mit dem gleichnamigen Titel „Route 66“. Begeistert war das Publikum auch über die Film-Soundtracks. Mit „There You’ll Be” aus Pearl Harbor beeindruckte Emma Ross das Publikum. Für ihre stimmlich außergewöhnliche Darbietung bekam sie vom Publikum viel Beifall. Doch auch ihre Kollegin Franziska Ahnert stand da nicht nach. Zum Beispiel als sie zusammen mit Emma das legendäre und unter die Haut gehende „Hallelujah“ von Leonard Cohen sang oder „The Lion King“.

Beide wechselten sich ab, sangen einzeln oder zusammen. Beide kennt Kordes aus der Schule und hat sich für deren Einbindung in Konzerte wie diese eingesetzt. Sehr gut kam beim Publikum auch das von Billy Vaughn stammende „Sail Along Silvery Moon“ an. Immer wieder wippten und bewegten sich die Gäste im Rhythmus der Musik mit. Eine ganz andere Richtung schlug Kordes ein, als er das Dschungelbuch spielte und den Text auf Deutsch sang. Richtig Gänsehaut bekam man bei „Godfather“ und damit der Musik zu „Der Pate“.

Die siebenköpfige Gruppe setzte sich zusammen aus Dieter Kordes am Piano, Hubert Ensinger (Trompete und Gesang), Sven Hack (Saxofon), Roland Ulatowski (Bass), Tommy Debus-Woller (Schlagzeug) sowie die beiden Schülerinnen Emma Ross und Franziska Ahnert.Geboten wurde ebenfalls zeitgenössischer Pop von Adele Atkins und Faith Hill.

Richtig zur Sache ging es auch, als „Johnny B. Good“und „Blue Suede Shoes“ gespielt wurden. Beherzt griff Kordes in die Tasten und bei solchen Tönen gab es dann auch kein Halten mehr. Immer wieder gab Kordes einen kleinen Einblick auf das, was musikalisch folgte. Er stellte ebenso die anderen sechs Mitglieder der Gruppe vor. „Sven Hack kommt aus Idstein und hatte mitüber 80 Kilometern Anreise heute den weitesten Weg“, so Kordes.

Nur einmal habe er mit der Gruppe geprobt, ergänzte er. Konzerte wie dieses brauchten eine längere Vorlaufzeit, eben Monate. Deshalb mache er, Kordes, sich gleich nach diesem Konzert neue Gedanken zum Termin im März 2023. Auch als Pensionär ist Dieter Kordes nicht denkbar als Person, die die Hände in den Schoß legt. Wer so intensiv wie er über Jahrzehnte mit der Musik verankert ist, wird sicherlich auch noch weit über dasAusscheiden aus dem Schuldienst Musik machen und viel Spaß daran haben.

Natürlich durften die Musiker nach zwei Stunden nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen. Die gab es auch mit “We are the world“. Mit lautem undlang anhaltendem Applaus wurden die Akteure vom begeisterten Publikum verabschiedet.

Im Januar geht es weiter

Die nächsten Rathauskonzerte sind für 2023 vorgesehen. Auftakt ist am 22. Januar ein Termin mit Thomas Adelberger. Es folgen am 26. Februar Christoph Schöpsdau, am 26. März Dieter Kordes und am 16. April Matthias Jakob. Alle Konzerte finden sonntags statt. cf