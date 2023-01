Dirk Römer und seine Ehefrau Sibylle stellten in der Kirche den Roman „Hier sind Löwen“ vor, der in Armenien spielt. Die Römers empfahlen die Lektüre und ergänzten ihre Vorstellung mit Fotos aus Armenien. Ab heute sind in Lorsch erneut Armenien-Fotos zu sehen. Denn im Brauhaus werden Werke von Sepp Tremper gezeigt.

© Zelinger