Der Kampf gegen die vierte Corona-Welle ist in vollem Gange. Heute (28.) findet bereits die vierte offene Impf-Aktion in Lorsch in diesem Monat statt. Die Ärztin Corinna Gaster aus Rimbach kommt dazu mit ihrem Team in den Paul-Schnitzer-Saal, der ein weiteres Mal zur Impfstation umfunktioniert wird.

Seit den Impf-Aktionen Anfang und Mitte Dezember hat sich allerdings bereits manches

...