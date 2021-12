Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Feuerwehr - Letzte Altpapiersammlung in diesem Jahr in Lorsch erbrachte ein zufriedenstellendes Ergebnis: Zwölf Tonnen Auch die Jüngsten halfen bei der Altpapiersammlung in Lorsch mit

Der eineinhalbjährige Anton war mit Franz-Josef Schumacher unterwegs, dem Vorsitzendem des Feuerwehrvereins. © Weinbach