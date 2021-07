Am Sallengraben will der Bauausschuss kein Gewerbe sehen. Für die künftige Entwicklung soll vielmehr das Areal nördlich der L 3111 (unser Bild) geprüft werden. Es liegt gegenüber dem Daubhart (rechts im Bild) und reicht in Höhe des Kreisels vor dem Einhäuser Ortseingang bis zur Weschnitz. Eine mögliche Umsetzungsstrategie soll erarbeitet und dann beraten werden.

© Schmelzing