Applaus für mehr als 200 erfolgreiche Athleten in Lorsch

Lorsch. Sportliche Leistungen Lorscher Athleten geben oft Anlass zur Freude, besondere Erfolge werden gerne gemeinsam gefeiert. Lorsch sieht sich als eine wichtige Stadt des Sports - am 12. Mai wird sie mit dem Spatenstich für den Hallenneubau im Ehlried zudem noch ein bisschen attraktiver. Sogar in der Corona-Krise war die Sportlerehrung der Stadt nicht gestrichen, wenigstens in kleinem Rahmen wurde an gute Platzierungen und Wettkampferfolge erinnert. Inzwischen ist wieder großes Publikum erlaubt - und Interessierte nutzen die Möglichkeit offensichtlich gern, um dabei zu sein. Am Sonntag war die Nibelungenhalle jedenfalls sehr gut besucht.

Applaudiert wurde insgesamt knapp 240 Athleten. Sie erhielten jetzt Urkunden für vordere Ränge oder Siege, die sie bei Kreismeisterschaften, Deutschen Meisterschaften oder sogar Weltmeisterschaften 2022 errungen haben. „In den vergangenen Jahren mussten noch mehr Motivation, Disziplin und Durchhaltevermögen als bisher aufgebracht werden“, blickte Bürgermeister Christian Schönung auf die Herausforderungen in der Pandemie zurück.

Die Stadt Lorsch sei „stolz“ auf ihre Sportler. Sie fungierten nicht zuletzt auch als „positive Aushängeschilder“ für Lorsch. Besonderen Dank richtete Schönung an die Adresse aller Trainer und Betreuer der Vereine sowie an die Eltern, die ihren Kindern den Sport ermöglichen. „Talent allein reicht nicht.“ Die 70 Juniorsportler, die für Erfolge bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften sowie Deutschen Meisterschaften geehrt wurden, seien „Hoffnungsträger für uns“, so der Lorscher Bürgermeister, der allen wünschte, auch im nächsten Jahr wieder auf der Bühne eine Auszeichnung abholen zu können.

Viele der jungen Sportler sind nicht allein in einer einzigen Disziplin spitze. In der Nibelungenhalle streifte sich mancher Junior unterschiedliche Vereinstrikots über, weil er zum Beispiel als Turner sowie auch als Leichtathlet geehrt wurde. Moderiert wurde die zweigeteilte Großveranstaltung - im ersten Block standen die Sportler bis zu einem Alter von 15 Jahren im Mittelpunkt - von Olaf Jünge und Claudia Specht.

„Superleistungen“, wie die Moderatoren lobten, konnten auch live miterlebt werden. Denn auch das Rahmenprogramm war sportlich. Die Kinder- und die Jugendtanzsportgarde der Tvgg zeigten jeweils ein Medley, die Odinas der Freiwilligen Feuerwehr begeisterten mit einer kraftvollen akrobatischen Basketball-Show. Die Bühnenwand der alten Nibelungenhalle hielt der außergewöhnlichen Belastung glücklicherweise stand, selbst als ein Sportler der sechsköpfigen Männergruppe unter Leitung von Klaus Heger sich selbst spektakulär durchs Ballnetz fliegen ließ.

Jive, Rumba und Cha-Cha-Cha zeigten mehrere Tanzpaare des TSC Rot-Weiß Lorsch, Aktive von Vronis Tanzstudio unterhielten das Publikum mit Hip-Hop, Jazz und Modern Dance. Für Verpflegung war ebenso gesorgt - und die Besucher konnten zudem attraktive Preise gewinnen. Denn dank mehrerer Sponsoren gehörte auch eine große Tombola zum Programm. Junge Frauen des SC Olympia kümmerten sich um die Ausgabe der Preise, zu denen etwa Freibad-Karten, Präsentkörbe oder ein Zehnerticket im Tanzstudio zählten.

Eine Sonderehrung für besondere Verdienste im Sport gab es für Christian Eichhorn. Der Lorscher ist seit mehr als zehn Jahren Vorsitzender des SC Olympia und wurde unter großem Beifall des Publikums ausgezeichnet. Ein ausführlicher Bericht folgt.