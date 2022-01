App bietet Freiraum für wertvollere Kommunikation

„App soll in Einhausen als direkter Draht zwischen Eltern und Kitas dienen“, BA vom 12. Januar

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erfreut habe ich den Artikel gelesen. Als Mutter zweier Kinder, die in Einhausen bei den Weschnitzwichteln betreut sind, freue ich mich auf das digitale Angebot der Gemeinde.

Mit diesem Service geht die Gemeinde einen aus meiner Sicht wichtigen Schritt, das Angebot an digitalen Services zu erweitern. Das ist meiner Meinung nach ein schönes Beispiel, welche positiven Aspekte und Möglichkeiten die Digitalisierung mit sich bringt.

Zwei Jahre Pandemie haben uns gezeigt, wie gewinnbringend und zwingend notwendig digitale Services und Angebote für viele Menschen sind.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Folgenden möchte ich ergänzend noch auf zwei Aspekte aufmerksam machen: Zum einen die Kommunikation zwischen Erzieherinnen und Eltern und zum anderen das Thema der digitalen Teilhabe.

Aber der Reihe nach: Sie schreiben in Ihrem Artikel: „Bislang müssen Eltern regelmäßig einen Blick auf die Aushänge in den Kindergärten werfen oder das Gespräch mit den Erzieherinnen suchen, wollen sie erfahren, was so alles in der Betreuungseinrichtung ihres Kindes ansteht,…“

Aus meiner Sicht werden Eltern auch parallel zur App das Gespräch mit den Erzieherinnen suchen. Die App schafft aber den Freiraum für wertvollere Kommunikation zwischen Erzieherinnen und Eltern. Freiraum, der sonst oft für administrative Informationen genutzt wurde. Das allgemein Informative kann jetzt über die App erledigt werden. Das ist ein echter Zugewinn für alle!

Sprachbarrieren überwinden

Darüber hinaus möchte ich noch auf den Aspekt der digitalen Teilhabe aufmerksam machen. Die App bietet ganz einfach die Möglichkeit, Sprachbarrieren zu überwinden. Denn alles, was über die App kommuniziert wird, kann mit wenigen Klicks und einem weiteren digitalen Helfer einfach übersetzt werden. Das ist ein echter Mehrwert für eine einfachere Kommunikation für viele nicht deutschsprachige Eltern.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ich bin gespannt, wie die Plattform von der Elternschaft angenommen wird und wie sich die Kommunikation zwischen Gemeinde bzw. Einrichtungen und Elternschaft entwickelt. Bei uns ist die App in jedem Fall installiert und jetzt warten wir auf den Freischaltungscode.

Susanne Boor

Einhausen

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum