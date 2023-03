Triathlon-Freunde können sich freuen: die Großveranstaltung in Lorsch wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Am 13. August (ein Sonntag) sind Sportler, Zuschauer und Helfer willkommen.

Das Organisationsteam des Lorscher Triathlons um Hans Hermann Henkes hat die nötigen Vorarbeiten in die Wege geleitet. Ab sofort können sich interessierte Teilnehmer für den 18. Lorscher Triathlon,

...