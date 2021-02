Lorsch. Derzeit ist die Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten allerorts schwierig. Wegen Corona sollen schließlich möglichst wenig Kinder die Kitas besuchen. Dennoch machen sich viele junge Eltern natürlich bereits Gedanken über die Zeit, wenn ihr Kind ins Kita-Alter kommt. Familien, die ab dem Sommer 2021 einen Betreuungsplatz suchen, sollten sich jetzt melden. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam.

AdUnit urban-intext1

„Der richtige Zeitpunkt ist dies allemal. Denn das städtische Sozialamt, das die Anmeldungen koordiniert, nimmt Anmeldungen nur noch bis zum 28. Februar entgegen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Stadthaus.

Formular online und im Bürgerbüro

Betreuungseinrichtungen in Lorsch Katholischer Kindergarten St. Nazarius (Leiter Herr Jänsch), Stiftstraße 5a; Telefonnummer 06251/ 54050; für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Katholische Kindertagesstätte St. Benedikt (Leiterin Frau Wilhelm), Mannheimer Straße 34; Telefonnummer 06251/52941; auch altersübergreifende Gruppe für Kinder ab Vollendung des zweiten Lebensjahres. Evangelische Kindertagesstätte (Leiterin Frau Virnkaes), Biengartenstraße 36; Telefonnummer 06251 / 51343; auch altersübergreifende Gruppe für Kinder ab Vollendung des zweiten Lebensjahres. Städtische Kindertagesstätten Villa Kunterbunt (Leiterin Frau Striebel), Nibelungenstraße 39; Telefonnummer 06251/56813; auch altersübergreifende Gruppe für Kinder ab Vollendung des zweiten Lebensjahres. Kindertagesstätte „In der Viehweide“ (Leiterin Frau Heim) Kindergarten und Kinderkrippe, Kurt-Schumacher-Straße 7; Telefonnummer 06251/984098; Betreuung von Kindern vom zwölften Lebensmonat bis zum sechsten Lebensjahr. Privater Kindergarten Dachwichtel e.V. (Leiterin Frau Breitkopf) Spielhaus Regenbogen, Wilhelm-Leuschner-Str. 5a, Telefonnummer 06251/770555; Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Naturkindergarten (Leiterin Frau Hornung) am Sachsenbuckel (Depot) Bruchweg 1; Telefonnummer 06251 / 580366; Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Kinderkrippe Flohkiste (Leiter Herr Koob) Spielhaus Regenbogen, Wilhelm-Leuschner-Str. 5a; Telefonnummer 06251/55419; Betreuung von Kindern vom zwöften Lebensmonat bis zum dritten Lebensjahr. Kindertagesstätte Wiesenkinder (Leiterin Frau Lulay) Kindergarten und Kinderkrippe, In der Dieterswiese 6; Telefonnummer 0176/41113745; Betreuung von Kindern vom zwölften Lebensmonat bis zum sechsten Lebensjahr. red

In Lorsch ist die Zahl der Plätze in unterschiedlichen Einrichtungen groß. Kindergartenplätze werden in Lorsch von kirchlichen Trägern, privaten Vereinen und von der Stadt angeboten. Insgesamt gibt es, Krippen eingerechnet, zehn Adressen. Doch unabhängig davon, wie und für wen sich die Eltern entscheiden: Zur Aufnahme der Kinder in eine dieser Einrichtungen ist die Anmeldung jetzt erforderlich.

Da alle diese Anmeldungen im städtischen Sozialamt zusammenlaufen, steht ein entsprechendes Anmeldeformular als Download auf der Homepage der Stadt Lorsch zur Verfügung, unter www.lorsch.de/de/kinder/kindergaerten.php. Das Formular kann aber auch an der Bürgerinformation im Stadthaus abgeholt werden.

AdUnit urban-intext2

„Für die koordinierende Stadtverwaltung ist es wichtig, einen genauen Überblick über die Zahl der angemeldeten Kinder zu haben‘“, so die Leiterin des Sozialamtes, Sylvia Weber.

Überblick über alle Angebote

„Denn wir stehen auch in engem Kontakt mit den kirchlichen und privaten Trägern und können beispielsweise im Bedarfsfall aufzeigen, wo noch Plätze frei sind“, so Weber.

AdUnit urban-intext3

Persönliche Ansprechpartnerinnen sind: Alena Herrmann, erreichbar unter a.herrmann@lorsch.de oder 06251/5967-173, Susanne Wildner-Seitz, erreichbar unter s.wildner-seitz@lorsch.de oder 59 67-172 oder Sylvia Weber, erreichbar unter s.weber@lorsch.de oder 5967-143.