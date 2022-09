Andacht zum Erntedank

Lorsch. Am Freitag (30.) um 16 Uhr laden evangelische und katholische Kirche an die Wiese unterhalb der Klostermauer am Festplatz ein, um eine Andacht rund um Erntedank zu feiern. Unter dem Motto „Danke für jedes kleine Glück“ gibt es geistliche Impulse, gemeinsames Singen und eine kindgerechte Geschichte. Die Andacht richtet sich vor allem an Familien mit jungen Kindern, aber auch alle anderen Interessierten sind willkommen. Gestaltet wird die Andacht von der Gruppe „kreuz & quer“. Bei starkem Dauerregen fällt die Andacht aus. ho

