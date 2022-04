Andacht mit tierischen Gästen in Lorsch

Lorsch. Am Freitag (8.) um 16 Uhr laden die evangelische und katholische Kirche Lorsch an die Wiese am Skatepark im Ehlried ein, um eine Andacht rund um Palmsonntag zu feiern. Dazu werden besondere tierische Gäste erwartet. Die Andacht richtet sich an Familien mit jungen Kindern, aber auch alle anderen Interessierten sind willkommen. Vorbereitet und gestaltet wird die Andacht von der Gruppe „kreuz & quer“. Die Organisatoren freuen sich über eine Anmeldung an jungefamilienlorsch@gmail.com. Bei starkem Dauerregen entfällt die Andacht. ho

