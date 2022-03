Am 6. Mai öffnet das Lorscher Freibad

Lorsch. In Lorsch ist man zuversichtlich, dass die Freibad-Saison diesmal wie in der Zeit vor Corona beginnen kann, schon im Mai nämlich. In den zwei vergangenen Pandemie-Jahren war der Betrieb jeweils erst ab Juni möglich gewesen. Auch die von vielen Dauerkarten-Besitzern als lästig empfundene Pflicht, Besuchszeit stets vorab online reservieren zu müssen, wird nach aktuellem Sachstand entfallen. Es könnte also sein, dass man wieder spontan eine Eintrittskarte kaufen und ohne weitere Kontrollen einfach baden kann. Denn auch von 2G- oder 3G-Überprüfungen ist bislang keine Rede.

Dass diesmal eine „fast normale Badesaison“ machbar ist, davon geht man derzeit aus. Die Prognosen dafür seien aktuell „mehr als gut“, heißt es aus dem Stadthaus. „Wenn alles nach Plan läuft, können wir das Waldschwimmbad regulär am 6. Mai eröffnen“, teilt Hauptamtsleiter Ralf Kleisinger mit. Die Auflagen der Landesregierung ermöglichten wohl eine weitgehend normale Saison. Lediglich ein Abstands- und Hygienekonzept ist weiter nötig. Im Schwimmerbecken könnten daher wieder Bahnen abgeteilt werden, Sitzbänke am Rand gesperrt bleiben.

„Unsere Betreiberin, die GGEW AG, hat bereits mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen“, so Kleisinger. „Denn es ist noch vieles zu tun bis zum Eröffnungstermin.“ So werden Reinigungsarbeiten durchgeführt, die Beckenfliesen teilweise ersetzt und die technischen Anlagen müssen überprüft werden.

Zuletzt deutliche Einbußen

Durch die beiden Jahre der Pandemie waren die Einnahmen bei den Eintrittsgeldern zuletzt deutlich eingebrochen: Viele Schwimmer verzichteten bei ungewissen Corona-Aussichten auf den Kauf einer Dauerkarte. Zudem kam noch ein verregneter Sommer hinzu. Mit etwas über 59 000 Badegästen erlebte das Waldschwimmbad 2021 alles andere als eine Rekordsaison. 64 000 waren es im ersten Corona-Jahr.

„Trotzdem erhöhen wir die Eintrittspreise nicht“, erinnert Bürgermeister Christian Schönung die Schwimmbad-Gäste. Wie schon 2021 wird es allerdings erneut keinen Vorverkaufsrabatt geben.

Trotz der durch die Pandemie bedingten Einbußen beim Kartenverkauf, wird in Lorsch investiert. „Das beliebte Freibad soll noch attraktiver werden. Auf die Badegäste warten viele Neuerungen“, wirbt Schönung für den Besuch. So werden die Umkleidebereiche und die Schwimmbadbrücke saniert. Auch die Sanierung der Filteranlage wird in Angriff genommen.

Der Dauerkartenverkauf startet bereits vor dem ersten Badetag. Vom 28. bis 30. April wird eine Vorverkaufsstelle für Dauerkarten an der Kasse des Lorscher Waldschwimmbads eröffnet. Wer bis dahin nicht warten möchte, kann jetzt schon seine Dauerkarte im Bensheimer Basinus Bad erwerben.

Interessierte füllen das Antragsformular am besten vorab aus und bringen ihre Dauerkarte aus dem Vorjahr mit zur Verkaufsstelle. Falls keine Dauerkarte mehr aus dem Vorjahr vorliegt, empfiehlt es sich, das ausgefüllte Antragsformular vorab an die E-Mailadresse der GGEW AG zu senden. Antragsformulare zum Kartenvorverkauf und weiteren Informationen sind unter www.lorsch.de zu finden.

Wer keinen Internetzugang hat, kann sich auch bei der Bürger-Information im Lorscher Stadthaus Antragsformulare besorgen. Sie liegen abholbereit aus. sch/red