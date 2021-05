Altpapiersammlung frühestens ab Mitte Juni

Lorsch. Die Freiwillige Feuerwehr von Einhausen stellt für den heutigen Samstag (29.) an ihrem Feuerwehrhaus einen Container hin, in dem die Bevölkerung ihr Altpapier entsorgen kann. Eine Sammlung in der Gemeinde unterbleibt vorerst. Die Feuerwehr von Lorsch wird am Samstag ebenfalls keine der hergebrachten Altpapiersammlungen durchführen. Wegen der Corona-Beschränkungen, so der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Franz Josef Schumacher, werde eine stadtweite Sammlung voraussichtlich erst ab Mitte Juni wieder in Betracht gezogen.

Kartonagen nicht erwünscht

Bis dahin werden die Lorscher gebeten, Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge oder auch Prospekte in den Containern am Feuerwehrhaus in der Nibelungenstraße abzuliefern. So wie in Einhausen bittet auch die Lorscher Feuerwehr darum, dass keine Kartonagen deponiert werden.

Im Container am Feuerwehrhaus kann Altpapier entsorgt werden. © Zelinger

Es sei kaum möglich, diese Pappen zu verkaufen, erinnern die Feuerwehrleute. Insgesamt dient der Erlös aus dem Altpapier-Verkauf weiterhin der Bewältigung von Aufgaben der Feuerwehr, die auch in den Corona-Zeiten erfüllt werden müssen. ml