Die Freiwillige Feuerwehr sammelt am 27. November zum letzten Mal in diesem Jahr Altpapier. Dazu bittet die Wehr die Bevölkerung, Altpapier (Zeitungen, Reklame, Illustrierte, Broschüren) bis 10 Uhr gebündelt vor dem Haus auf dem Bürgersteig abzulegen. Kartons werden nicht mitgenommen. Es wird gebeten, das Papier erst morgens am Sammeltag abzulegen, damit es am Vortag nicht von kommerziell

