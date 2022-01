Alte Pappel am Lorscher Weschnitzdamm gefällt, Ersatz kommt

Lorsch. Mancher Spaziergänger, der gern an der Weschnitz unterwegs ist, hat am Montag möglicherweise einen anderen Weg genommen. Das Forstamt Lampertheim hatte schließlich angekündigt, dass zumindest der Zugang zur Herrenbrücke und zum Hans-Ludwig-Turm Anfang der Woche gesperrt sein werde. Grund für die Maßnahme: eine Baumfällung. Für eine der alten Pappeln am Zugang zum Naturschutzgebiet hatte die letzte Stunde geschlagen.

„Halt“ war in Großbuchstaben auf dem Schild zu lesen, das unterhalb des Weschnitzdammes auf das Betretungsverbot hinwies. Es folgte – mit gleich drei Ausrufezeichen versehen – der Warnhinweis „Lebensgefahr“. Die Information überzeugte Spaziergänger und Gassigeher, die Absperrung wurde allgemein akzeptiert, die Forstleute konnten ungehindert ihre Arbeit tun.

Gefällt werden musste eine der Pappeln, die rechterhand direkt vor der Herrenbrücke stand und gute 30 Meter hoch gewachsen war. Wer an den Stamm des Baumes klopfte, konnte hören, dass er hohl klingt. Nur deshalb sollte die Pappel aber nicht entfernet werden. Weg musste sie, weil sie erkennbar unter Pilzbefall und Stammfäule litt. Die Krankheitssymptome waren deutlich sichtbar. Dass es der Pappel nicht gut geht, war seit längerer Zeit bekannt. Bevor jetzt die Baumfäller anrückten, gab es zudem entsprechende dendrologische Untersuchungen.

Nicht zuletzt der Schutz der Besucher, von denen viele die Weschnitzinsel für ungestörte Beobachtungen der Natur nutzen, machte die Entfernung des Baumes „unumgänglich“, wie Hessen-Forst mitteilte. Ruckzuck einfach einmal die Motorsäge ansetzen, so darf man sich die Abholzung aber nicht vorstellen. Gearbeitet wurde in dem sensiblen Bereich vielmehr mit einem großen Fällkran.

Die Spezialmaschine für Forstleute ist für Einsätze auch auf beengtem Raum konzipiert. Am Teleskoparm des Fahrzeugs sind Fäll- und Greifvorrichtungen angebracht. Der Baum wird damit nach und nach in Einzelteile zerlegt, kein Baumstück fliegt durch die Gegend. Das sorgt für maximale Sicherheit für Menschen ebenso wie für die Natur am Deich.

Gefällt werden musste nur der direkt vor der Herrenbrücke gewachsene Baum. Die weiteren ortsbildprägenden Bäume und die Allee der Hybridpappeln jenseits der Brücke konnten verschont werden.

Die Reste der gefällten Hybridpappel werden anschließend für die Holzproduktion verwertet. Die Wurzeln des Baumes blieben unangetastet, berichtet Markus Hörner vom Forstamt Lampertheim auf Nachfrage. Es werde beobachtet, ob es zu einem Stockausschlag kommt. Manche Bäume treiben nach der Fällung neu aus.

Standort soll nicht kahl bleiben

Kahl bleiben soll die Stelle an der Herrenbrücke in Richtung Hans-Ludwig-Turm auf keinen Fall. Eine Ersatzpflanzung ist von Hessen-Forst bereits angekündigt. Der genaue Standort wird unter anderem mit dem Gewässerverband abgestimmt und soll den Deichkörper nicht beeinträchtigen.

Gedacht ist an eine Schwarzpappel als Ersatz. Es soll eine autochthone Pflanze sein, also ein Baum, der aus dem Samen wildwachsender Stammpflanzen vermehrt wurde – und keine vorwiegend für die Holzindustrie gezüchtete Hybridpappel.

Markus Hörner will möglichst kein kleines, sondern ein stattliches Bäumchen beschaffen. „Das kann man aber nicht wie im Supermarkt kaufen“, macht der Mitarbeiter des Forstamts klar, dass die Pflanzung eine Weile dauern könnte.

Bis der neue Baum eine Größe erreicht, die mit der der gefällten rund 40 Jahre alten Pappel vergleichbar ist, dürfte es zudem mehrere Jahre dauern.