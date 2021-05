Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kultur - Streit mit Karl dem Großen endete für Cousin Tassilo schmerzhaft / Lesung mit Publikum an historischer Stätte im Kirchenrest Als Herzog Tassilo in Lorsch in Klosterhaft schmachten musste

Die Lesung mit Elmar Ullrich (stehend) zog viele Zuhörer in die Basilika auf dem Klosterareal. Dort soll vor über 1220 Jahren Herzog Tassilo bestattet worden sein. © Funck