Ihr Griechenland-Urlaub mit dem VW-Bulli im Jahr 1985 ist der Lorscher Familie Krauß noch in bester Erinnerung. Die Bilder zeigen die Familie und ihr Gefährt vor dem Start in Lorsch (l.), beim Warten auf die Fähre nach Thassos (o.r.) und beim Camping auf Thassos.

© Krauß