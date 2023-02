In der Ortsmitte könnte mehr Wohnraum entstehen. Ein privater Investor plant den Bau von geförderten Mietwohnungen, und zwar in der Bahnhofstraße. Die Adresse befindet sich im stadteinwärts gelegenen Teil, in etwa in Höhe des auf unserem Archivbild auf der Fahrbahn befindlichen Autos gelegen. Errichten will der Investor nach derzeitigem Sachstand 23 Wohnungen. Der Finanzausschuss beriet jetzt darüber.

© Neu