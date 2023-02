Alle sind für den Bau von Wohnungen

Lorsch. Ein Bauvorhaben in der Bahnhofstraße beschäftigte die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in ihrer öffentlichen Sitzung am Dienstagabend. Ein privater Investor plant, auf einem Grundstück im stadteinwärts gelegenen Teil der Straße, neue Wohnungen zu errichten. Das Projekt wurde von den Lorscher Gremiumsmitgliedern allseits sehr begrüßt.

„Es geht heute nicht um das Baurecht“, mahnte Bürgermeister Christian Schönung allerdings gleich nachdem Ausschuss-Vorsitzender Peter Velten den Tagesordnungspunkt aufgerufen hatte, nicht schon zu diesem frühen Zeitpunkt über mögliche Details des Projektes zu diskutieren. Zu beraten hatten die Gremiumsmitglieder vielmehr darüber, ob sich die Stadt an dem Bauvorhaben grundsätzlich finanziell beteiligen sollte, falls es realisiert wird. Im Finanzausschuss wurde das einstimmig befürwortet.

Der Investor hat angekündigt, in der Bahnhofstraße Mietwohnungen auf einem Grundstück im Bereich der Hausnummern 7-11 errichten zu wollen. Es soll sich dabei um geförderte Wohnungen handeln, die für Bewohner mit geringem Einkommen vorgesehen sind. Insgesamt will der Investor 23 Wohnungen in der Bahnhofstraße neu bauen.

Der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen ist vielerorts, auch in Lorsch, groß. Das Land Hessen unterstützt deshalb den Bau von bezahlbaren Mietwohnungen unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn Fördermittel fließen sollen, hat sich zum Beispiel auch die Kommune an der Finanzierung zu beteiligen.

230 000 Euro als Darlehen

Ein Betrag von mindestens 10 000 Euro je Wohneinheit ist erforderlich, für das Bauprojekt in der Bahnhofstraße wären also 230 000 Euro nötig, die in Form eines Darlehens gewährt werden könnten. Die Stadt kann sich dafür ein Belegungsrecht sichern, und zwar über einen Zeitraum von 20 Jahren.

„Wir finden das sehr gut“, erklärte Gülay Kaya in der Ausschuss-Sitzung. Neuer Wohnraum in der Stadtmitte werde auch zu einer weiteren Belebung des Lorscher Zentrums beitragen, zeigte sich das Fraktionsmitglied der Parteilosen Wähler (PWL) überzeugt.

Initiative ist unterstützenswert

„Wir können froh sein, dass es noch private Investoren gibt, die für die Zielgruppe bauen will, die derzeit im Kreis Bergstraße eher nicht zum Zug kommt“, sagte auch Matthias Schimpf (Grüne) mit Blick auf die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt vor allem für Geringverdiener. Es sei „folgerichtig, dass wir dieses Engagement unterstützen“, erklärte er. Gut, klug und richtig sei es zudem, wenn neuer Wohnraum nicht nur an der Peripherie entstehe. Das geplante Neubauprojekt in der Bahnhofstraße entbinde aber nicht von der Aufgabe, sich auch als Kommune weiter um das Thema Wohnraum zu kümmern.

Auf dem freien Markt könnte der Investor Wohnungen gewinnbringender vermarkten, Lorsch könne daher froh sein, dass er mit dem Neubauprojekt andere Ziele verfolge, lobte auch Ferdinand Koob. Wenn ein privater Investor so plane, sollte das finanziell unterstützt werden, sagte der CDU-Fraktionschef.

Als „ sehr erfreulich“ bezeichnete die Initiative für den Sozialen Wohnungsbau auch Dirk Sander. Der Investor hätte sich schließlich auch für den Bau von Luxuswohnungen interessieren können, merkte der SPD-Fraktionsvorsitzende an. Weiterhin müsse sich aber auch die Stadt um Wohnraum kümmern, denn der Markt sei „extrem eng“. So müsse man zum Beispiel in der Lagerhausstraße endlich in die Gänge kommen.

Der Investor plant, in der Bahnhofstraße Wohnungen unterschiedlichster Größe zu errichten von der Einzimmerwohnung mit 45 Quadratmetern bis zur Wohnung für sechs Personen mit knapp 100 Quadratmetern, auch behindertengerechte Wohnungen sind laut Planung vorgesehen. Die Mieter dürfen festgelegte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Für einen Einpersonenhaushalt lag sie zuletzt bei 16351 Euro, die Grenze wird alle drei Jahre neu justiert, 2023 wird das wieder der Fall sein.

Noch gibt es keine Genehmigung

Nach dem Finanzausschuss entscheidet nun noch die Stadtverordnetenversammlung über die Finanzierungszusage. Die Förderzusage aus Lorsch bedeutet allerdings nicht automatisch, dass das Vorhaben damit genehmigt und auch vom Land Hessen gefördert wird. Der Bauherr muss sein Projekt zunächst bei der Wohnraumförderstelle des Kreises anmelden, von dort können die Unterlagen ans Ministerium weitergeleitet werden, das über die Aufnahme ins Förderprogramm entscheidet, so die Lorscher Verwaltung.