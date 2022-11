„Alle sagten, sie seien unschuldig“

Soll man die offiziellen Erinnerungsveranstaltungen an die Pogromnacht und ihre Opfer nicht allmählich lassen, weil dieses regelmäßige Erinnern nach 84 Jahren „mehr und mehr zu einem Ritual wird ohne einen entsprechenden Inhalt“? Bürgermeister Christian Schönung griff in seiner Ansprache zum Gedenken an die Gräuel der NS-Pogrome 1938 diese mitunter gestellte Frage auf – und verneinte sie

...