Fastnacht Alle Infos zum Lorscher Fastnachtsumzug 2023

Los geht's in der Klosterstadt am morgigen Dienstag pünktlich um 14.11 Uhr. 82 Zugnummern setzen sich dann in Bewegung. Nach dem Umzug werden außerdem der beste Motivwagen und die beste Fußgruppe gekürt.