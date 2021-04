Alle Beschlüsse einstimmig gefasst

Zahlreiche Wahlen standen in der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung an. Sie erfolgten diesmal in Lorsch allesamt in offener Abstimmung und einstimmig. Es gab daneben auch Kenntnisnahmen. Dazu gehörte etwa die Information über die Nachrücker ins Stadtparlament, die Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul verlas. Denn die gewählten Stadtverordneten, die ab sofort

...