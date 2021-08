Aktionswoche bietet in Lorsch Einblicke ins Mittelalter

Lorsch. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen veranstalten ab dem heutigen Dienstag, 17. August, eine Aktionswoche „Historisches Erbe erleben“. Im Unesco-Welterbe Kloster Lorsch und im experimentalarchöologischen Freilichtlabor Lauresham werden in diesem Rahmen drei Experten- und Sonderführungen für Erwachsene und Familien organisiert.

Am Donnerstag, 19. August, 16 Uhr steht das Schaudepot Zentscheuer im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Ein Fundus des mittelalterlichen Lebens – was die Schätze der Zehntscheune erzählen“ lädt der Leiter des Fachgebiets Welterbe Kloster Lorsch, Hermann Schefers, zu einer 90-minütigen Expertenführung ein. Die Besucher erhalten laut Ankündigung einen „Einblick in das Schaudepot, in dem die reiche, wechselvolle Geschichte des Klosters erlebbar wird“.

Am kommenden Samstag, 21. August, ab 13 Uhr geht es bei einer Familien-Führung um die „mittelalterliche Landwirtschaft im Experiment“. Lauresham-Leiter Claus Kropp zeigt, wie im Freilichtlabor unter anderem mit Zugrindern der Ackerbau vor 1200 Jahren rekonstruiert werden kann. Für die Veranstaltung sollten Interessierte zwei Stunden einplanen. Ebenfalls am Samstag, 21. August, startet um 17 Uhr die Familienführung „Jedes Buch ein einzigartiger Schatz – Mittelalterliche Buchherstellung im Kloster“. Historikerin Patricia Scheuermann bietet einen Einblick in die Welt der mittelalterlichen Buchkunst im Umfeld der Lorscher Klosterbibliothek sowie in die verschiedenen Stadien der Buchproduktion – vom Pergament bis zur Buchschließe. Im Rahmen der 90-minütigen Veranstaltung wird die zeitaufwendige und kostspielige Arbeit von Schreibern, Rubrikatoren und Miniaturisten gezeigt.

Anmeldung ist notwendig

Die Führungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich. Möglich ist das per E-Mail an info@kloster-lorsch.de oder per Telefon unter der Nummer 06251/869200.

Die Aktionswoche „Historisches Erbe erleben“ soll zum 75-Jahre-Jubiläum der Hessischen Schlösserverwaltung mit zahlreichen Expertenführungen zeigen, welche Aufgaben die Hessische Schlösserverwaltung gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag wahrnimmt und wie sie diese konkret im Tagesgeschäft umsetzt. Sonderführungen für Erwachsene, Familien und Kinder ergänzen das Programm. Das komplette Programm finden Interessierte im Internet unter www.schloesser-hessen.de. red