Lorsch. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr bietet die Kinderbetreuungseinrichtung „Die kleinen Lorsch-Entdecker“ vor ihrer Einrichtung in der Römerstraße 10 heute Kinder-T-Shirts an, die gegen eine Spende für einen guten Zweck erworben werden können. Mit dem Erlös sollen Daumen-Kinos für die Gebärdensprache angeschafft und an Lorscher Kitas und die Grundschule gespendet werden, so Erzieherin Corinna Knoll. red

