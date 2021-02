Lorsch. Für fast alles gibt es hierzulande eine Satzung. Genau geregelt ist auch, wann und wie Plakate im öffentlichen Raum aufgehängt werden dürfen. Für Lorsch kann man das in der „Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für die Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und Plätzen“ nachlesen.

Immerhin 22 Paragrafen umfasst das Dokument, das seit dem Jahr 2016 in Kraft ist. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Satzung nicht so bleibt, wie sie jetzt ausgefertigt vorliegt. Der aktuelle Kommunalwahlkampf jedenfalls hat eine Lücke in den Regelungen offenbart, die gerade für Ärger hinter den Kulissen sorgt. Es geht um die Zahl von Wahlplakaten, die zulässig ist.

Dazu findet man in dem Regelwerk bislang keine Angaben. Und das, obwohl Vieles ausführlich geklärt wird. In Paragraf zehn ist zum Beispiel festgelegt, dass maximal 15 Plakate pro einer Veranstaltung und Antragsteller erlaubt sind. Auch ist explizit aufgeführt, wo das Anbringen von Plakaten alles verboten ist: am Kaiser-Wilhelm-Platz vor dem Stadthaus etwa, auf dem Benediktinerplatz im Umfeld der Königshalle sowie an Bäumen und Verkehrszeichen

Für Plakate zur Wahlwerbung gibt es jedoch Ausnahmen. Für Sondernutzung bei der Wahlwerbung werden zum Beispiel üblicherweise auch die Gebühren erlassen.

Ob sich die zur Wahl antretenden Parteien und Wählergemeinschaften im Vorfeld auf die Plakatzahl 50 geeinigt haben oder ob es eine Vorgabe von Seiten der Verwaltung im Zuge der Genehmigung geben sollte, die nicht alle erreicht hat, war gestern nicht auf die Schnelle zu klären. Mindestens eine der Fraktionen hat aber deutlich mehr als 50 Plakate aufgehängt, worüber sich andere, die nachgezählt haben und sich benachteiligt sehen, nun empören. Weil aber in der Satzung nicht eigens vermerkt ist, wie viele Wahlplakate erlaubt sind, sehen sich Vielplakatierer wie die PWL zu Unrecht kritisiert. Eine Stellungnahme wird nun vom Magistrat erwartet.

Dass das Ortsbild mit einer Vielzahl von Wahlplakaten nicht gerade verschönert wird, darüber gibt es Einigkeit. Corona aber macht es den Bewerbern für die Stadtverordnetenversammlung derzeit besonders schwer, sich den Wählern bekannt zu machen, heißt es von den Wahlkämpfern. Plakate linderten dieses Dilemma wenigstens.

Über das Aufstellen von Großplakat-Wänden als Alternative hat man in Lorsch bereits 2017 diskutiert. Viele Bürger störten sich an der „Plakat-Flut“, hatte Grünen-Chef Matthias Schimpf damals erklärt. Die Mehrheit der Kommunalpolitiker lehnte aber Großplakat-Wände ab.