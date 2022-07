Abrissbagger rollen im August an

Lorsch. Am Lorscher Wingertsberg rollen im August die Bagger an. Das Martin-Luther-Haus der evangelischen Kirchengemeinde wird abgerissen. Anschließend wird, für 1,7 Millionen Euro, ein neues Gebäude gebaut.

Traurig ist kaum jemand darüber, dass das Gebäude, das vor allem die Lorscher Protestanten viele Jahre lang für zahlreiche Veranstaltungen und Versammlungen nutzten, dann dem Erdboden gleichgemacht wird. Zwar müssen sich Christen in vielen anderen Gemeinden im Rahmen der derzeitigen Kirchenkrisen dauerhaft von Gebäuden trennen - bei den Protestanten in Lorsch aber ist es anders. Sie müssen künftig keinesfalls ohne Gemeindezentrum zurechtkommen. Sie erhalten Ersatz - und der Neubau wird sogar moderner und besser sein als das Luther-Haus.

Bei der Gemeindeversammlung informierten Pfarrer Renatus Keller, Bauausschuss-Vorsitzender Klaus Schwab und Gunnar Markert als Förderkreis-Vorsitzender über den Sachstand. Mehrfach wurde dabei Dankeschön gesagt. Das geplante Bauprojekt lässt sich schließlich nicht aus der Portokasse finanzieren. Rund 1,7 Millionen Euro kostet es. Durch Förderbescheide von Bund und Land kommen 805 000 Euro zusammen, der Anteil der Stadt Lorsch beläuft sich auf 90 000 Euro, 220 000 Euro schießt die Landeskirche zu und sie gewährt ein zinsloses Darlehen. Knapp eine halbe Million aber muss die Kirchengemeinde aufbringen.

235 000 Euro stehen über Rücklagen der Kirchengemeinde zur Verfügung. Bereits 80 000 Euro sind über Spenden generiert worden. 120 000 Euro fehlen noch und sollen bis zum kommenden Jahr eingegangen sein. „Das ist kein Pappenstiel“, räumte Gunnar Markert ein. Das bisherige Spendenergebnis allerdings ließ ihn zuversichtlich nach vorn blicken. „Stolz“ könne man sein, dass trotz Kriegs- und Krisensituationen Geld auch für die gute Sache in Lorsch gegeben werde.

Mehrfach hatte sich die Planung am Wingertsberg aus unterschiedlichen Gründen verzögert. In diesem September aber sollen die Neubauarbeiten am Wingertsberg nun endlich beginnen. Innerhalb eines Jahres, also im Frühherbst 2023, soll das neue Gebäude fertig errichtet sein, berichtete Klaus Schwab. Das neue Haus wird barrierefrei zugänglich sein, Herzstück ein ein etwa 100 Quadratmeter großer Saal, in dem sich 100 Besucher problemlos versammeln können. Eine mobile Trennwand wird für flexible Raumgrößen sorgen.

Im Gegensatz zum Martin-Luther-Haus wird der Nachfolgebau zwar nicht viel mehr Raum, aber weniger Ecken haben. Wie zwei ineinander verschobene „Schachteln“ unterschiedlicher Höhe gibt es einen großen Raumbereich und niedrigere „dienende Räume“, referierte Schwab. (sch)